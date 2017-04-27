Росія направила 64-ту "гуманітарну допомогу" на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. МНС Росії направило рано вранці в четвер чергову, 64-ю за рахунком автомобільну колону з так званою “гуманітарною допомогою” в окупований Донбас, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Колона відправилася з Донського рятувального центру МНС в селищі Ковалівка Ростовської області в сторону українсько-російського кордону, автомобілі везуть близько 400 тонн так званої “гуманітарної допомоги”.
Зазначають, наче б то основну масу вантажу складають дитячі продуктові набори, медичне обладнання та медикаменти.
В дорозі колона розділиться на дві, одна з них пройде на пункт пропуску “Донецьк”, друга — на “Матвєєв курган”, де автомобілі пройдуть огляд митниками на околицях окупованих територій.
Після цього автомобілі попрямують в Донецьк і Луганськ.
Як повідомляв УНН, ДПСУ заявила про грубі порушення законодавства російським “гумконвоєм”.