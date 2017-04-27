Россия направила 64-ю "гуманитарную помощь" на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. МЧС России направило рано утром в четверг очередную, 64-ю по счету автомобильную колонну с так называемой "гуманитарной помощью" в оккупированный Донбасс, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Колонна отправилась из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы, автомобили везут около 400 тонн так называемой "гуманитарной помощи".
Отмечают, вроде бы основную массу груза составляют детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты.
В дороге колонна разделится на две, одна из них пройдет на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев курган", где автомобили пройдут осмотр таможенниками в окрестностях оккупированных территорий.
После этого автомобили отправятся в Донецк и Луганск.
Как сообщал УНН, ГНСУ заявила о грубых нарушениях законодательства российским "гумконвоем".