росія намагається виснажити ППО України - Пентагон

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Колін Каль, головний політичний радник Пентагону, попередив, що Москва також сподівається виснажити українську систему ППО, яка й досі не дозволяла російським військовим встановити панування в небі над Україною.

«Вони справді намагаються придушити та виснажити українські системи ППО», - сказав Каль журналістам під час поїздки на Близький Схід.

«Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо зробити так, щоб вона не спрацювала, забезпечивши українцям те, що їм потрібне для підтримки життєздатності їхньої ППО».

«Я думаю, що одна з речей, яка, ймовірно, найбільше здивувала росіян, - це те, наскільки стійкою була українська система ППО з початку цього конфлікту», - сказав Каль.

«Здебільшого це пов'язано з винахідливістю та кмітливістю самих українців у підтримці життєздатності своїх систем ППО. Але також і тому, що Сполучені Штати та інші союзники та партнери надали величезну підтримку», - додав він.

«Ми переводимо українців на стандартне обладнання НАТО за всіма напрямами, але не в останню чергу це включає системи протиповітряної оборони, такі як NASAM», - зауважив Каль.

Раніше

Минулого тижня росія завдавала ракетних ударів по містах України, що стало однією з наймасовіших хвиль ракетного обстрілу з того часу, як Москва розпочала своє вторгнення майже дев'ять місяців тому.

Україна заявляє, що обстріли вивели з ладу майже половину енергосистеми, що може призвести до гуманітарної катастрофи із настанням зими.