россия пытается истощить ПВО Украины - Пентагон

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Колин Каль, главный политический советник Пентагона, предупредил, что Москва также надеется истощить украинскую систему ПВО, которая до сих пор не позволяла российским военным установить господство в небе над Украиной.

«Они действительно пытаются подавить и истощать украинские системы ПВО», - сказал Каль журналистам во время поездки на Ближний Восток.

«Мы знаем, что есть российская теория победы, и мы стремимся сделать так, чтобы она не сработала, обеспечив украинцам то, что им нужно для поддержания жизнеспособности их ПВО».

«Я думаю, что одна из вещей, которая, вероятно, больше всего удивила россиян, - это то, насколько устойчива была украинская система ПВО с начала этого конфликта», - сказал Каль.

«Это в основном связано с изобретательностью и сообразительностью самих украинцев в поддержании жизнеспособности своих систем ПВО. Но также потому, что Соединенные Штаты и другие союзники и партнеры оказали огромную поддержку», - добавил он.

«Мы переводим украинцев на стандартное оборудование НАТО по всем направлениям, но не в последнюю очередь это включает в себя системы противовоздушной обороны, такие как NASAM», - отметил Каль.

Ранее

На прошлой неделе россия наносила ракетные удары по городам Украины, что стало одной из самых массовых волн ракетных обстрелов с тех пор, как Москва начала свое вторжение почти девять месяцев назад.

Украина заявляет, что обстрелы вывели из строя почти половину энергосистемы, что может привести к гуманитарной катастрофе с наступлением зимы.