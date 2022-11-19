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россия пытается истощить ПВО Украины - Пентагон

россия пытается истощить ПВО Украины - Пентагон

Киев • УНН

 • 371008 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Всплеск ракетных ударов россии по Украине частично направлен на истощение украинских запасов противовоздушной обороны, что, как надеется Москва, позволит ее силам добиться господства в небе над страной, заявил в субботу высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает УНН из ссылкой на Reuters.

Детали

Колин Каль, главный политический советник Пентагона, предупредил, что Москва также надеется истощить украинскую систему ПВО, которая до сих пор не позволяла российским военным установить господство в небе над Украиной.

«Они действительно пытаются подавить и истощать украинские системы ПВО», - сказал Каль журналистам во время поездки на Ближний Восток.

«Мы знаем, что есть российская теория победы, и мы стремимся сделать так, чтобы она не сработала, обеспечив украинцам то, что им нужно для поддержания жизнеспособности их ПВО».

«Я думаю, что одна из вещей, которая, вероятно, больше всего удивила россиян, - это то, насколько устойчива была украинская система ПВО с начала этого конфликта», - сказал Каль.

«Это в основном связано с изобретательностью и сообразительностью самих украинцев в поддержании жизнеспособности своих систем ПВО. Но также потому, что Соединенные Штаты и другие союзники и партнеры оказали огромную поддержку», - добавил он.

«Мы переводим украинцев на стандартное оборудование НАТО по всем направлениям, но не в последнюю очередь это включает в себя системы противовоздушной обороны, такие как NASAM», - отметил Каль.

Ранее

На прошлой неделе россия наносила ракетные удары по городам Украины, что стало одной из самых массовых волн ракетных обстрелов с тех пор, как Москва начала свое вторжение почти девять месяцев назад.

Украина заявляет, что обстрелы вывели из строя почти половину энергосистемы, что может привести к гуманитарной катастрофе с наступлением зимы.

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