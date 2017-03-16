Росія надіслала 62 "гумконвой" на окуповані українські землі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Чергова 62-я колона вантажівок нібито з гуманітарною допомогою для Донбасу висунулася з Росії на Донбас, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Зараз більше 40 автомобілів прямують до російсько-українського кордону,” — йдеться в повідомленні.
Перед прибуттям на державний кордон, колона розділиться на дві частини. Одна з них пройде на пункт пропуску “Донецьк”, друга — на “Матвєєв Курган”.
Зазначають, що вантажівки везуть в Донбас понад 500 тонн гуманітарних вантажів, в основному серед них нібито дитячі продуктові набори.
Нагадаємо, черговий “гумконвой” приїхав з Росії на окуповані території Донецької та Луганської областей.