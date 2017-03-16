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Росія надіслала 62 "гумконвой" на окуповані українські землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Чергова 62-я колона вантажівок нібито з гуманітарною допомогою для Донбасу висунулася з Росії на Донбас, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

“Зараз більше 40 автомобілів прямують до російсько-українського кордону,” — йдеться в повідомленні.

Перед прибуттям на державний кордон, колона розділиться на дві частини. Одна з них пройде на пункт пропуску “Донецьк”, друга — на “Матвєєв Курган”.

Зазначають, що вантажівки везуть в Донбас понад 500 тонн гуманітарних вантажів, в основному серед них нібито дитячі продуктові набори.

Нагадаємо, черговий “гумконвой” приїхав з Росії на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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