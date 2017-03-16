Россия направила 62 "гумконвой" на оккупированные украинские земли

"Сейчас более 40 автомобилей направляются к российско-украинской границы", - говорится в сообщении.

Перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части. Одна из них пройдет на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев Курган".

Отмечают, что грузовики везут в Донбасс более 500 тонн гуманитарных грузов, в основном среди них якобы детские продуктовые наборы.

Напомним, очередной "гумконвой" приехал из России на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.