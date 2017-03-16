Россия направила 62 "гумконвой" на оккупированные украинские земли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Очередная 62-я колонна грузовиков якобы с гуманитарной помощью для Донбасса высунулась из России на Донбасс, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Сейчас более 40 автомобилей направляются к российско-украинской границы", - говорится в сообщении.
Перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части. Одна из них пройдет на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев Курган".
Отмечают, что грузовики везут в Донбасс более 500 тонн гуманитарных грузов, в основном среди них якобы детские продуктовые наборы.
Напомним, очередной "гумконвой" приехал из России на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.