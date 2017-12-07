Росія має забратися з української землі і компенсувати державі збиток - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія повинна заплатити компенсацію Україні за агресію і збитки. Про це він сказав під час засідання ради міністрів ОБСЄ, передає УНН.
"Мінські зобов'язання для Росії включають в себе припинення вогню, виведення військ і зброї з території України та повернення під контроль державного кордону уряду України. Вона повинна покинути тимчасово окупований Крим і компенсувати збиток, який вона заподіяла українському народові, українській землі і інфраструктурі", - зазначив Клімкін.
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За його словами, дорога до миру на Донбасі чітко викладена в мінських угодах, до яких Україна продемонструвала свою прихильність практичними кроками.
Проте, зазначив міністр, ознак того, що Росія коли-небудь виконає свої зобов'язання, поки немає.