Россия должна убраться с украинской земли и компенсировать государству ущерб - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия должна заплатить компенсацию Украине за агрессию и убытки. Об этом он сказал во время заседания совета министров ОБСЕ, передает УНН.
"Минские обязательства для России включают в себя прекращение огня, вывод войск и оружия с территории Украины и возвращения под контроль государственной границы правительства Украины. Она должна покинуть временно оккупированный Крым и компенсировать ущерб, который она причинила украинскому народу, украинской земле и инфраструктуре", - отметил Климкин.
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По его словам, дорога к миру на Донбассе четко изложена в минских соглашениях, к которым Украина продемонстрировала свою приверженность практическими шагами.
Однако, отметил министр, признаков того, что Россия когда-нибудь выполнит свои обязательства, пока нет.