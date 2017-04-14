Росія мала на меті створити негативну атмосферу навколо Євробачення-2017 - НСТУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Метою російської сторони на Євробаченні від самого початку була не участь у конкурсі, а створення негативної інформаційної атмосфери навколо підготовки та проведення конкурсу. Про це йдеться у заяві Національної суспільної телерадіокомпанії України, передає УНН з посиланням на UA:Перший.
“Відмова Першого каналу (Росія) від трансляції Євробачення доводить, що попри задекларовану повагу до основоположних цінностей Євробачення, ключовими серед яких є взаємоповага та аполітичність, метою російської сторони від самого початку була не участь у конкурсі, а створення негативної інформаційної атмосфери навколо підготовки та проведення конкурсу”, — йдеться в заяві НСТУ.
У телерадіокомпанії наголосили, що українська сторона неодноразово пропонувала Російській Федерації направити в Київ учасника, який не порушував законодавство України. Однак російська сторона залишила своє рішення незмінним.
Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.
Після цього Росія відмовилася замінювати свого представника на конкурсі “Євробачення” в Києві, однак “Перший канал” підтвердив, що Ю.Самойлова візьме участь у Євробаченні у 2018 році.