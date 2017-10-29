Росія ігнорує виконання рішення Міжнародного суду ООН щодо Криму – Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Росія ігнорує виконання рішення Міжнародного суду ООН щодо Криму. Про це заявила віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе під час заходу, присвяченого ситуації з правами людини в Криму, що відбувся в офісі ООН у Нью-Йорку (США), передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.
"На жаль, масштаби злочинів та порушень, вчинені окупаційною владою в Криму після цього рішення, свідчать про те, що Росія явно ігнорує свої міжнародно-правові зобов'язання", - підкреслила український урядовець.
Климпуш-Цинцадзе зазначила, що систематичні репресії перетворили півострів на територію без свободи, де Росія застосовує найгірші практики радянської репресивної машини.
"Будь-хто, хто наважується відмовитися від так званого "возз'єднання з Росією", стає жертвою свавільного затримання, переслідування і тортур", - додала віце-прем’єр-міністр.
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко зазначив, що Міжнародний суд зобов'язав РФ припинити утиски прав кримськотатарського народу на окупованому півострові, а також забезпечити освіту українською мовою.
"Ми вважаємо, що випадки невиконання рішень Міжнародного суду повинні бути ретельно вивчені системою ООН, щоб, врешті-решт, знайти спосіб змусити держави сумлінно виконувати ці рішення", — заявив Володимир Єльченко і додав, що Україна закликає ООН реагувати на невиконання Російською Федерацією рішення Міжнародного суду щодо ситуації з правами нацменшин в окупованому Криму і змусити Росію дотримуватися цього рішення.
Нагадаємо, 19 квітня Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.