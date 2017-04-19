Росія готує провокації на сході і півдні України на початку травня - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Росія готує провокації з розпалювання міжнаціональної ворожнечі на початку травня на сході і півдні України. Про це в ході брифінгу заявив керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає УНН.
"За нашими даними, такі провокації (мітинги , які мають на меті розпалювання міжнаціональної ворожнечі – ред.) плануються протягом наступних кількох тижнів. Є інформація про те, що окремі з них заплановані на першу половину травня",- сказав О.Ткачук
Він уточнив, що провокації готуються для створення негативного іміджу України і розпалювання міжетнічної і міжрасової ворожнечі.
"Росія планує акції на території Харківської, Херсонської, Миколаївської областей. Тобто на сході і півдні нашої держави",- повідомив О.Ткачук.
Нагадаємо, СБУ вживає заходів для недопущення провокацій на травневі свята в Одесі.
Як повідомляв УНН, у СБУ немає інформації про підготовку провокацій під час Євробачення.