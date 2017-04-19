Россия готовит провокации на востоке и юге Украины в начале мая - СБУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31178 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98249 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150459 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114109 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114987 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111621 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103617 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106866 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103405 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152121 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Россия готовит провокации на востоке и юге Украины в начале мая - СБУ

Россия готовит провокации на востоке и юге Украины в начале мая - СБУ

Киев  •  УНН

 • 12604 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Россия готовит провокации по разжиганию межнациональной розни в начале мая на востоке и юге Украины. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает УНН.

"По нашим данным, такие провокации (митинги, которые имеют целью разжигания межнациональной розни - ред.) планируются в течение следующих нескольких недель. Есть информация о том, что некоторые из них запланированы на первую половину мая", - сказал О.Ткачук

Он уточнил, что провокации готовятся для создания негативного имиджа Украины и разжигания межэтнической и межрасовой розни.

"Россия планирует акции на территории Харьковской, Херсонской, Николаевской областей. Тоесть, на востоке и юге нашего государства", - сообщил О.Ткачук.

Напомним, СБУ принимает меры для недопущения провокаций на майские праздники в Одессе.

Как сообщал УНН, в СБУ нет информации о подготовке провокаций во время Евровидения.

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