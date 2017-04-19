Россия готовит провокации на востоке и юге Украины в начале мая - СБУ

"По нашим данным, такие провокации (митинги, которые имеют целью разжигания межнациональной розни - ред.) планируются в течение следующих нескольких недель. Есть информация о том, что некоторые из них запланированы на первую половину мая", - сказал О.Ткачук

Он уточнил, что провокации готовятся для создания негативного имиджа Украины и разжигания межэтнической и межрасовой розни.

"Россия планирует акции на территории Харьковской, Херсонской, Николаевской областей. Тоесть, на востоке и юге нашего государства", - сообщил О.Ткачук.

Напомним, СБУ принимает меры для недопущения провокаций на майские праздники в Одессе.

Как сообщал УНН, в СБУ нет информации о подготовке провокаций во время Евровидения.