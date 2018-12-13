У РФ заявили про готовність до врегулювання газової суперечки з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голова міненерго РФ Олександр Новак заявив, що російська сторона готова до врегулювання з Україною газової суперечки. Про це передає УНН з посиланням на російське профільне видання "Экономика сегодня".
Що стосується безпосередньо суперечки між Москвою і Києвом, голова міненерго РФ, як зазначається, підкреслив, що "Росія виступає за мирне врегулювання ситуації. Однак остаточне рішення буде залежати від української сторони".
"Я думаю, якщо будуть такі згоди з боку партнерів, зустрічний рух, ми готові (врегулювати суперечку - ред.)", - сказав він.
Новак також заявив, що тристоронні переговори щодо газу з участю Росії, України і представників ЄК можуть пройти до кінця року або в січні 2019 року. Міністр енергетики РФ зазначив, що обговорював це питання з віце-президентом ЄК Марошем Шефчовічем. До початку основних переговорів питання транзиту палива винесуть на обговорення експертів, а вже після цього відбудеться міністерська зустріч. Точну дату Новак назвати не зміг.
Нагадаємо, голова “Нафтогазу” розповів про вплив воєнного стану на переговори з РФ щодо транзиту газу.