Глава “Нафтогазу” розповів про вплив воєнного стану на переговори з РФ щодо транзиту

“Що стосується переговорів з Росією, я не бачу в цьому великих ризиків. Я не думаю що це (оголошення воєнного стану — ред.) вплине. Ситуація в переговорах і так дуже непроста з одного боку. З іншого — там є повна ясність: зрозуміло, хто чого хоче, зрозуміла позиція Росії, позиція української сторони”, — сказав Коболев.

За його словами, наразі ці переговори ведуться дуже мляво, а “Газпром” не збирається про щось домовлятись.

“Я думаю, все що вони роблять — виконують вказівку пана Путіна, який прямо сказав в ефірі, що до кінця виборчого процесу в Україні він не бачить сенсу ні з ким нічого підписувати. Але тут є важливий момент. Насправді "Газпром“ може, в принципі, не підписувати жодного контракту з українською стороною”, — заявив керівник “Нафтогазу”.

Він додав, що не бачить жодної проблеми як з точки зору воєнного стану для роботи як ГТС, так і нафтотранспортної системи, так і видобутку газу.

Там є певні юридичні аспекти, і ми сподіваємось, що наші контрагенти не будуть зловживати такими елементами контракту, як форс-мажор, який часто передбачає, що він вступає в силу саме через військовий стан. У всіх інших випадках прямого впливу я не бачу”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.