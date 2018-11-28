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Глава "Нафтогаза" рассказал о влиянии военного положения на переговоры с РФ по транзиту

Киев  •  УНН

 • 20810 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Для украинско-российских переговоров о транзите газа нет больших рисков от объявления военного положения. Такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью на одном из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Что касается переговоров с Россией, я не вижу в этом больших рисков. Я не думаю, что это (объявление военного положения - ред.) повлияет. Ситуация в переговорах и так очень сложная с одной стороны. С другой - там есть полная ясность: понятно, кто чего хочет, понятна позиция России, позиция украинской стороны", - сказал Коболева.

По его словам, пока эти переговоры ведутся очень вяло, а "Газпром" не собирается о чем-то договариваться.

"Я думаю, все что они делают - выполняют указание Путина, который прямо сказал в эфире, что до конца избирательного процесса в Украине он не видит смысла ни с кем ничего подписывать. Но здесь есть важный момент. На самом деле "Газпром" может, в принципе, не подписывать ни одного контракта с украинской стороной", - заявил руководитель "Нафтогаза".

Он добавил, что не видит никакой проблемы как с точки зрения военного положения для работы как ГТС, так и нефтетранспортной системы, так и добычи газа. 

Там есть определенные юридические аспекты, и мы надеемся, что наши контрагенты не будут злоупотреблять такими элементами контракта, как форс-мажор, что часто предусматривает, что он вступает в силу именно из-за военного положения. Во всех остальных случаях прямого воздействия я не вижу", - добавил он.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

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