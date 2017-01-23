Росія готова передати низку засуджених українців з окупованого Криму - М.Чаплига
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Російська Федерація висловила готовність перемістити низку українських засуджених з окупованого Криму до материкової частини України. Про це повідомив УНН представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига.
“Зараз фактично російська сторона підтвердила, що вони отримали цей документ (документ Міністерства юстиції України про те, що українська сторона згодна прийняти засуджених, які відбувають покарання у Криму - ред.). Це означає, що фактично розблокований процес, можемо вже переходити до стадії імплементації, тобто, конкретного виконання домовленостей щодо переміщення засуджених”, - сказав він.
На уточнення кореспондента, коли може відбутися переміщення засуджених з окупованого Криму до нашої території, М.Чаплига відповів: “М’яч на полі у них (російської сторони - ред.). Насправді, ми вважаємо сам факт того, що вони самі публічно це підтвердили, означає, що вони вже готові до якихось практичних кроків”.
Раніше йшлося про передачу Україні 18 засуджених, однак, за словами М.Чаплиги, частину з них звільнили умовно-достроково. Крім того, серед них виявилося кілька громадян РФ.
Як повідомляв УНН, Міністерство юстиції Росії повідомило про отримання згоди від української сторони прийняти громадян України, які відбувають покарання за гратами в анексованому Криму.