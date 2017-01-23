Россия готова передать ряд осужденных украинцев из оккупированного Крыма - М.Чаплыга
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Российская Федерация выразила готовность переместить ряд украинских осужденных из оккупированного Крыма на материковмую часть Украины. Об этом сообщил УНН представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.
"Сейчас фактически российская сторона подтвердила, что они получили этот документ (документ Министерства юстиции Украины о том, что украинская сторона согласна принять осужденных, отбывающих наказание в Крыму - ред.). Это означает, что фактически разблокированный процесс, можем уже переходить к стадии имплементации, то есть, к конкретному выполнению договоренностей по перемещению осужденных", - сказал он.
На уточнение корреспондента, когда может произойти перемещение осужденных из оккупированного Крыма на нашу территорию, М.Чаплыга ответил: "Мяч на поле у них (российской стороны - ред.). На самом деле, мы считаем сам факт того, что они сами публично это подтвердили, означает, что они уже готовы к каким-то практическим шагам".
Ранее речь шла о передаче Украине 18 осужденных, однако, по словам М.Чаплыги, часть из них освободили условно-досрочно. Кроме того, среди них оказалось несколько граждан РФ.
Как сообщал УНН, Министерство юстиции России сообщило о получении согласия от украинской стороны принять граждан Украины, отбывающих наказание за решеткой в аннексированном Крыму.