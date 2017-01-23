Россия готова передать ряд осужденных украинцев из оккупированного Крыма - М.Чаплыга

"Сейчас фактически российская сторона подтвердила, что они получили этот документ (документ Министерства юстиции Украины о том, что украинская сторона согласна принять осужденных, отбывающих наказание в Крыму - ред.). Это означает, что фактически разблокированный процесс, можем уже переходить к стадии имплементации, то есть, к конкретному выполнению договоренностей по перемещению осужденных", - сказал он.

На уточнение корреспондента, когда может произойти перемещение осужденных из оккупированного Крыма на нашу территорию, М.Чаплыга ответил: "Мяч на поле у них (российской стороны - ред.). На самом деле, мы считаем сам факт того, что они сами публично это подтвердили, означает, что они уже готовы к каким-то практическим шагам".

Ранее речь шла о передаче Украине 18 осужденных, однако, по словам М.Чаплыги, часть из них освободили условно-досрочно. Кроме того, среди них оказалось несколько граждан РФ.

Как сообщал УНН, Министерство юстиции России сообщило о получении согласия от украинской стороны принять граждан Украины, отбывающих наказание за решеткой в аннексированном Крыму.