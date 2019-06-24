Росія досі вивозить українське вугілля через Азовське море - МінТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Росія продовжує вивозити українське вугілля з окупованих територій. Перевезення здійснюються морем — через порти Азов і Кавказ, та залізницею — до Балтики. Про це УНН повідомив заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.
Так, на питання про те, чи продовжує Росія незаконного вивозити вугілля з частини окупованого Донбасу та продавати його іншим державам, співрозмовник відповів “так, звичайно”.
“Нажаль, це відбувається за підробленими документами. Російська сторона просто відверто продає окупаційній адміністрації Донеччини ці документи в порту відправлення. За наявною інформацією, коштує це 5 доларів за тонну вугілля, і фактично далі це вугілля прямує не як українське, а як російське. Дуже важко з цим боротись”, — сказав Тука.
З його слів, Україна повідомляє держав-партнерів про те, що їхні комерційні структури здійснюють закупівлі незаконно здобутого вугілля, але поки що побороти це явище не вдається.
Заступник Міністра зазначив також, що в основному українське вугілля вивозять з порту Азов, рідше — з порту Кавказ.
“Менше, але теж буває. В Азовському морі — ці два порти (Азов і Кавказ — ред.). В Чорному — такої інформації у нас немає. Але в них ще є „стежка“ через Балтійське море залізницею — через територію Росії на Балтику”, — повідомив він.
Як повідомляв УНН, 24 червня російське судно, що перевозило вугілля, в Азовському морі сіло на мілину в Темрюкському районі Краснодарського краю.