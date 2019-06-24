Россия до сих пор вывозит украинский уголь через Азовское море - МинВОТ

Так, на вопрос о том, продолжает ли Россия незаконного вывозить уголь из части оккупированного Донбасса и продавать его другим, собеседник ответил “да, конечно”.

“К сожалению, это происходит по поддельным документам. Российская сторона просто откровенно продает оккупационной администрации Донецкой эти документы в порту отправления. По имеющейся информации, стоит это 5 долларов за тонну угля, и фактически дальше этот уголь идет не как украинский, а как российский. Очень трудно с этим бороться”, — сказал Тука.

По его словам, Украина уведомляет государства-партнеры о том, что их коммерческие структуры осуществляют закупки незаконно добытого угля, но пока что побороть это явление не удается.

Заместитель Министра отметил также, что в основном украинский уголь вывозят из порта Азов, реже — из порта Кавказ.

“Меньше, но тоже бывает. В Азовском море — эти два порта (Азов и Кавказ — ред.). В Черном — такой информации у нас нет. Но у них еще есть „тропа“ через Балтийское море железной дорогой — через территорию России на Балтику”, — сообщил он.

Как сообщал УНН, 24 Июнь российское судно, которое перевозило уголь, в Азовском море село на мель в Темрюкском районе Краснодарского края.