Росія досі не надала інформацію про стан Гриба - батько

"Павло потребує спеціалізованого лікування – операції у спеціалізованому медичному закладі, де є відповідні вузько направлені фахівці. В Ростові-на-Дону немає таких фахівців. Ніяка медична допомога, звичайно, не надавалась", - сказав батько.



Відповідаючи на питання журналіста про те, чи отримав він інформацію про стан здоров’я сина, Ігор Гриб відповів, що "офіційно – ні".



"Був запит від ЄСПЛ стосовно проведення обстеження, надання можливості доступу лікарів, що теж не було зроблено. Але дружина домоглась проведення обстеження за наші кошти, домоглась вивести його з СІЗО і доставити до клініки діагностичного центру, де було проведене обстеження. Маємо результати на руках", - розповів співрозмовник.



Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним "в закликах до тероризму і схиляння до теракту" українського політв’язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.



Як повідомляв УНН, раніше батько стверджував, що Павло Гриб потребує невідкладної операції, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка може призвести до смерті хлопця.