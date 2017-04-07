Росія домагатиметься від США правди про причини удару по Сирії – С.Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Москва вимагатиме від Вашингтона правду про причини ракетного нападу на сирійську авіабазу в Шайраті, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
“Не знаю, коли доведеться дізнатися все щодо того, як ухвалювали рішення про удари по Сирії, але, звісно, правду необхідно вимагати і ми будемо це робити”, — заявив С.Лавров на прес-конференції у Ташкенті.
Він наголосив, що дії США — це грубе порушення норм міжнародного права.
За його словами, таким чином Білий дім намагається відволікти увагу від подій в Іраку.
Нагадаємо, 17 березня внаслідок бомбардувань іракського місті Мосула загинуло до 240 мирних жителів. У західній коаліції, очолюваній США, визнали, що до цієї трагедії міг призвести саме удар її авіації.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці 59 крилатих ракет “Томагавк” були випущені з американських кораблів по авіабазі сирійських урядових сил у районі міста Хомс. Президент США Дональд Трамп назвав це відплатою за хімічну атаку сирійської авіації у провінції Ідліб.
Президент Росії Володимир Путін вважає американський ракетний удар по Сирії агресією проти суверенної держави і порушенням норм міжнародного права “під надуманим приводом”.
Раніше С.Лавров заявив, що сьогоднішня американська атака “нагадує ситуацію 2003 року, коли США, Велика Британія з деякими своїми союзниками вторглися до Іраку без згоди Ради безпеки ООН, грубо порушивши міжнародное право”.
Також МЗС РФ закликав Радбез ООН провести надзвичайне засідання для обговорення ситуації, пов'язаної з американським ударом по території Сирії.