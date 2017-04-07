Россия будет добиваться от США правды о причинах удара по Сирии – С.Лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Москва потребует от Вашингтона правду о причинах ракетного нападения на сирийскую авиабазу в Шайрате, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Не знаю, когда придется узнать все о том, как принимали решение об ударах по Сирии, но, конечно, правду необходимо требовать и мы будем это делать”, — заявил С.Лавров на пресс-конференции в Ташкенте.
Он отметил, что действия США — это грубое нарушение норм международного права.
По словам главы МИД РФ, таким образом Белый дом пытается отвлечь внимание от событий в Ираке.
Напомним, 17 марта в результате бомбардировок иракского города Мосул погибли до 240 мирных жителей. В западной коалиции, возглавляемой США, признали, что к этой трагедии мог привести именно удар ее авиации.
Как сообщал УНН, сегодня утром 59 крылатых ракет “Томагавк” были выпущены с американских кораблей по авиабазе сирийских правительственных сил в районе города Хомс. Президент США Дональд Трамп назвал это возмездием за химическую атаку сирийской авиации в провинции Идлиб.
Президент России Владимир Путин считает американский ракетный удар по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права “под надуманным предлогом”.
Ранее С.Лавров заявил, что сегодняшняя американская атака "напоминает ситуацию 2003 года, когда США и Великобритания с некоторыми своими союзниками вторглись в Ирак без согласия Совета безопасности ООН, грубо нарушив международное право".
Также МИД РФ призвал Совбез ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения ситуации, связанной с американским ударом по территории Сирии.