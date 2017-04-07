Россия будет добиваться от США правды о причинах удара по Сирии – С.Лавров

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65768 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108246 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166059 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121832 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119784 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114214 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105361 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107313 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157243 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия будет добиваться от США правды о причинах удара по Сирии – С.Лавров

Россия будет добиваться от США правды о причинах удара по Сирии – С.Лавров

Киев  •  УНН

 • 11044 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Москва потребует от Вашингтона правду о причинах ракетного нападения на сирийскую авиабазу в Шайрате, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Не знаю, когда придется узнать все о том, как принимали решение об ударах по Сирии, но, конечно, правду необходимо требовать и мы будем это делать”, — заявил С.Лавров на пресс-конференции в Ташкенте.

Он отметил, что действия США — это грубое нарушение норм международного права.

По словам главы МИД РФ, таким образом Белый дом пытается отвлечь внимание от событий в Ираке.

Напомним, 17 марта в результате бомбардировок иракского города Мосул погибли до 240 мирных жителей. В западной коалиции, возглавляемой США, признали, что к этой трагедии мог привести именно удар ее авиации.

Как сообщал УНН, сегодня утром 59 крылатых ракет “Томагавк” были выпущены с американских кораблей по авиабазе ​​сирийских правительственных сил в районе города Хомс. Президент США Дональд Трамп назвал это возмездием за химическую атаку сирийской авиации в провинции Идлиб.

Президент России Владимир Путин считает американский ракетный удар по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права “под надуманным предлогом”.

Ранее С.Лавров заявил, что сегодняшняя американская атака "напоминает ситуацию 2003 года, когда США и Великобритания с некоторыми своими союзниками вторглись в Ирак без согласия Совета безопасности ООН, грубо нарушив международное право".

Также МИД РФ призвал Совбез ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения ситуации, связанной с американским ударом по территории Сирии.

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