Росія блокує доступ моніторингових інституцій до Криму - Д.Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ та Раду Європи докласти спільних зусиль для припинення серйозних порушень прав людини, скоюваних Росією у незаконно окупованому Криму та на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу Постійного представництва України при Раді Європи.
Зазначається, що виступаючи на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у відповідь на презентацію голови Робочої групи МЗС Австрії Флоріана Рауніга щодо пріоритетів Австрійського головування в ОБСЄ, Д.Кулеба запропонував Раді Європи та ОБСЄ спільно вивчити можливості їх участі в імплементації Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 71/205 щодо ситуації в галузі прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна).
Українська делегація також наголосила, що одним із завдань спільних зусиль РЄ та ОБСЄ має стати гарантування безпечного і безперешкодного доступу до Криму для інституційних регіональних та міжнародних механізмів моніторингу дотримання прав людини. Повідомляється, що наразі Росія блокує такий доступ.
"Припинити порушення прав людини на окупованих Росією територіях – це найкраще, що міжнародні організації можуть зробити на даному етапі для мешканців цих територій. ОБСЄ і Рада Європи мають найбільш пристосовані для цього мандати і обидві організації мають тісно взаємодіяти", - зазначив Д.Кулеба, коментуючи засідання Комітету міністрів.
Як повідомляв УНН, Д.Кулеба закликав Раду Європи виконувати резолюцію ГА ООН щодо Криму.