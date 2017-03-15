Россия блокирует доступ мониторинговых институтов в Крым - Д.Кулеба

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ и Совет Европы приложить совместные усилия для прекращения серьезных нарушений прав человека, совершаемых Россией в незаконно оккупированном Крыму и на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Постоянного представительства Украины при Совете Европы.

Отмечается, что выступая на заседании Комитета министров Совета Европы в ответ на презентацию председателя Рабочей группы МИД Австрии Флориана Раунига о приоритетах Австрийского председательства в ОБСЕ, Д.Кулеба предложил Совету Европы и ОБСЕ совместно изучить возможности их участия в осуществлении резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 71/205 по ситуации в области прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина).

Украинская делегация также подчеркнула, что одной из задач совместных усилий СЕ и ОБСЕ должно стать обеспечение безопасного и беспрепятственного доступа в Крым для институциональных региональных и международных механизмов мониторинга соблюдения прав человека. Сообщается, что в настоящее время Россия блокирует такой доступ.

"Прекратить нарушение прав человека на оккупированных Россией территориях - это лучшее, что международные организации могут сделать на данном этапе для жителей этих территорий. ОБСЕ и Совет Европы имеют наиболее приспособленные для этого мандаты и обе организации должны тесно взаимодействовать", - отметил Д.Кулеба, комментируя заседание Комитета министров.

Как сообщал УНН, Д. Кулеба призвал Совет Европы выполнять резолюцию ГА ООН по Крыму.

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