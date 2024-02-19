росіяни обходять будинки і фіксують дані жителів ТОТ перед псевдовиборами путіна - ЦНС

Перед "виборами" президента рф росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять обхід будинків, аби агітувати населення до участі в псевдовиборах та зафіксувати помешкання, де живуть люди. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Зазначається, що головною причиною рейдів, які окупанти проводять на ТОТ заздалегідь до "виборів", стали зроблені висновки з проведення місцевого фейкового голосування у вересні 2023 року.

Тоді мешканці тимчасово окупованих територій масово саботували псевдовибори: не відкривали двері. ігнорували відвідування дільниць тощо. Відтак окупанти вирішили провести рейди заздалегідь, аби зафіксувати будинки та квартири, де проживають люди.

Наразі так звані "члени виборчих комісій рф" роблять обхід людей. Вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських "виборах". Вони ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті "голосувати", чи знають, коли вибори,