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росіяни обходять будинки і фіксують дані жителів ТОТ перед псевдовиборами путіна - ЦНС

росіяни обходять будинки і фіксують дані жителів ТОТ перед псевдовиборами путіна - ЦНС

Київ • УНН

 • 49255 перегляди

росіяни на окупованих українських територіях ходять по домівках напередодні виборів путіна, щоб реєструвати мешканців та заохочувати їх до участі у псевдоголосуванні.

Перед "виборами" президента рф росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять обхід будинків, аби агітувати населення до участі в псевдовиборах та зафіксувати помешкання, де живуть люди. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що головною причиною рейдів, які окупанти проводять на ТОТ заздалегідь до "виборів", стали зроблені висновки з проведення місцевого фейкового голосування у вересні 2023 року.

Тоді мешканці тимчасово окупованих територій масово саботували псевдовибори: не відкривали двері. ігнорували відвідування дільниць тощо. Відтак окупанти вирішили провести рейди заздалегідь, аби зафіксувати будинки та квартири, де проживають люди.

Наразі так звані "члени виборчих комісій рф" роблять обхід людей. Вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських "виборах". Вони ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті "голосувати", чи знають, коли вибори,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

російське керівництво відправило на тимчасово окуповані території спецзагони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за проведенням незаконних так званих "виборів" президента рф.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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