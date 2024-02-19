россияне обходят дома и фиксируют данные жителей ВОТ перед псевдовыборами путина - ЦНС

Перед "выборами" президента рф россияне на временно оккупированных территориях Украины проводят обход домов, чтобы агитировать население к участию в псевдовыборах и зафиксировать помещения, где живут люди. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что главной причиной рейдов, которые оккупанты проводят на ВОТ заранее до "выборов", стали сделанные выводы по проведению местного фейкового голосования в сентябре 2023 года.

Тогда жители временно оккупированных территорий массово саботировали псевдовыборы: не открывали двери, игнорировали посещение участков и тому подобное. Поэтому оккупанты решили провести рейды заранее, чтобы зафиксировать дома и квартиры, где проживают люди.

Сейчас так называемые "члены избирательных комиссий рф" делают обход людей. Они собирают информацию и агитируют за участие в российских президентских "выборах". Они ведут незаконную аудио- или видеофиксацию разговора. Под запись расспрашивают жителей о том, будут ли те "голосовать", знают ли, когда выборы, - говорится в сообщении.

Напомним

российское руководство отправило на временно оккупированные территории спецотряды, которые будут курировать фальсификации и следить за проведением незаконных так называемых "выборов" президента рф.