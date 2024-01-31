росія продовжує поглинання білорусі: що чекає залізницю та ВПК офіційного мінська
Київ • УНН
росія продовжує інтегрувати білоруську армію, залізницю та засоби масової інформації через угоду про створення союзної держави.
росія продовжує поглинати сусідню суверенну державу білорусь завдяки маріонетковому уряду в останній, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
За даними Центру, на останньому засіданні "ради союзної держави", яке відбулось 29 січня у санкт-петербурзі сторони вирішили створити новий рупор пропаганди – спільне інформаційне агентство.
"... з важливих рішень є домовленість про інтеграцію ВПК обох країн, прикордонних загонів та "спільний розвиток залізниці". По факту йдеться про роботу ВПК білорусі проти України, поглинання білоруської залізниці російською РЖД та знищення залишків суверенності білорусі шляхом ліквідації її армії.
Також на зустрічі досягли домовленості про "координацію" молодіжної політики, тобто подальшу русифікацію білоруської молоді", - йдеться у повідомленні.