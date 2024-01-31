россия продолжает поглощение беларуси: что ждет железную дорогу и ВПК официального минска

россия продолжает поглощать соседнее суверенное государство беларусь благодаря марионеточному правительству в последней, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным Центра, на последнем заседании "совета союзного государства", которое состоялось 29 января в санкт-петербурге стороны решили создать новый рупор пропаганды - совместное информационное агентство.

"... из важных решений является договоренность об интеграции ВПК обеих стран, пограничных отрядов и "совместном развитии железной дороги". По факту речь идет о работе ВПК беларуси против Украины, поглощении белорусской железной дороги российской РЖД и уничтожении остатков суверенности беларуси путем ликвидации ее армии.

Также на встрече достигли договоренности о "координации" молодежной политики, то есть дальнейшей русификации белорусской молодежи", - говорится в сообщении.