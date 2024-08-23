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росія не перекидає значні сили з України для відбиття наступу ЗСУ в курській області - Bloomberg

росія не перекидає значні сили з України для відбиття наступу ЗСУ в курській області - Bloomberg

Київ • УНН

 • 25652 перегляди

кремль вирішив не відводити великі сили з фронту в Україні для протидії наступу ЗСУ в курській області. Російське командування продовжує зосереджуватися на наступальних операціях на сході України.

Російське військове командування вирішило не перекидати значні сили з лінії фронту на сході України, щоб відбити наступ ЗСУ у Курській області, пише Bloomberg із посиланням на людину, наближену до кремля і знайому з ходом обговорень. Про це повідомляє УНН

Деталі 

Перший іноземний військовий наступ на територію росії з часів Другої світової війни заскочив кремль зненацька і змусив десятки тисяч людей покинути свої будинки в цьому регіоні. Уже третій тиждень російські військові намагаються знайти ефективну відповідь на просування ЗСУ. Українські війська стверджують, що розширили свій контроль над територією площею понад 1250 квадратних кілометрів. 

президент росії володимир путін провів у четвер телераду з міністрами і губернаторами регіонів щодо ситуації в курській області і сусідніх прикордонних бєлгородській і брянській областях. Він наказав чиновникам забезпечити догляд за людьми, евакуйованими з цього району, кількість яких, за даними губернатора курської області, становить 133 тисяч осіб, але нічого не сказав про заходи щодо витіснення українських військ з російської території, зазначає Bloomberg. 

Російські війська поступово просуваються в Донецькій області на сході України в напрямку Покровська, важливого логістичного вузла для українських військ. Цього тижня місцева влада наказала евакуювати цивільне населення з міста.

Тиск по всій лінії фронту в Україні триватиме", - каже Ігор Коротченко, головний редактор російського журналу "Национальная оборона". "Сили звідти не будуть перекинуті в Курську область".

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Деякі російські сили були відведені з України після просуваня ЗСУ в курській області, хоча, за даними вашингтонського Інституту вивчення війни, це навряд чи були передові війська. "кремль, можливо, не поспішає витісняти українські війська з регіону і натомість продовжить приділяти першочергову увагу наступальним операціям на сході України", - йдеться в доповіді.

На думку незалежного військового аналітика Яна Матвєєва, для повернення захоплених Україною районів курської області потрібно 40-50 тисяч військовослужбовців.

За словами людини, близької до кремля, у цих операціях можуть бути задіяні призовники. Хоча російська влада обіцяла не відправляти призовників воювати в Україну, розгортання в курській області не буде порушенням цієї обіцянки, пише агенство. 

Для росії було б "дуже ризикованою ідеєю" покладатися на відносно ненавчених призовників, каже Руслан Пухов, керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій. "Загалом вони не годяться для служби".

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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