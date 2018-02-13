Roshen не зміг у суді ЄС відстояти перед компанією з РФ право на карамельку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Суд загальної юрисдикції ЄС відхилив скаргу дочірнього підприємства "Кондитерської корпорації Roshen" у справі щодо реєстрації під назвою "Crabs" карамельного виробу. Про це йдеться у рішенні суду від 7 лютого, передає УНН.
Як зазначається, 8 жовтня 2013 року дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація Roshen" звернулося за захистом міжнародної реєстрації управлінням інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) щодо торгового знаку для "Crabs" у червоному, жовтому та білому кольорі.
Однак, 26 травня 2014 року Московська кондитерська фабрика "Красний октябр" подала заперечення, обгрунтувавши свою позицію тим, що є інший торговий знак, виконаний з використанням червоного, чорного і білого кольорів - "Раковые шейки".
7 жовтня 2015 року скаргу московської фабрики відхилили, обгрунтувавши це тим, що "незалежно від тотожності товару та концептуальної подібності зображення раків, візуальні розбіжності і різниця у вимові між знаками достатні для того, щоб компенсувати подібність, і тому не існує вірогідності плутанини".
Уже 3 грудня 2015 року "Красний октябр" подав апеляцію на таке рішення. 11 серпня 2016 року її задовольнили і відмовили у захисті міжнародної реєстрації в ЄС.
Roshen звернувся до суду з проханням анулювати рішення про задоволення апеляції компанії "Красний октябр", однак, у цьому йому відмовили.
Одночасно, "Красний октябр" не зміг довести у суді позицію щодо зовнішньої схожості свого знаку "Раковые шейки" з "Crabs".
Нагадаємо, у червні минулого року Roshen заявили, що консервація Липецької фабрики у РФ повністю завершена.