Roshen не смог в суде ЕС отстоять перед компанией с РФ право на карамельку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Суд общей юрисдикции ЕС отклонил жалобу дочернего предприятия "Кондитерской корпорации Roshen" по делу о регистрации под названием "Crabs" карамельного изделия. Об этом говорится в решении суда от 7 февраля, передает УНН.
Как отмечается, 8 октября 2013 года дочернее предприятие "Кондитерская корпорация Roshen" обратилось за защитой международной реестрации управлением интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) относиткльно торгового знака для "Crabs" в красном, желтом и белом цвете.
Однако, 26 мая 2014 года Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" подала возражения, обосновав свою позицию тем, что есть другой торговый знак, выполненный с использованием красного, черного и белого цветов - "Раковые шейки".
7 октября 2015 жалобу московской фабрики отклонили, обосновав это тем, что "независимо от тождества товара и концептуального сходства изображения раков, визуальные различия и разница в произношении между знаками достаточные для того, чтобы компенсировать сходство, и поэтому не существует вероятности путаницы".
Уже 3 декабря 2015 года "Красный октябрь" подал апелляцию на такое решение. 11 августа 2016 года ее удовлетворили и отказали в защите международной регистрации в ЕС.
Roshen обратился в суд с просьбой аннулировать решение об удовлетворении апелляции компании "Красный октябрь", однако, в этом ему отказали.
Одновременно, "Красный октябрь" не смог доказать в суде позицию относительно внешнего сходства своего знака "Раковые шейки" с "Crabs".
Напомним, в июне прошлого года в Roshen заявили, что консервация Липецкой фабрики в РФ полностью завершена.