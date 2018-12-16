Роналду визнав себе винним у несплаті податків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Форвард збірної Португалії та італійського “Ювентуса” Кріштіану Роналду визнав себе винним в несплаті податків у Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на AS.
Роналду звинувачений в ухиленні від сплати податків на суму 14,7 млн. євро, коли він виступав за мадридський “Реал”.
За інформацією іспанського видання, португалець отримає два роки позбавлення волі умовно. Адвокат футболіста намагався замінити умовне ув’язнення на штраф, але отримав відмову.
Зазначається, що в рамках угоди з податковою службою Роналду раніше виплатив більшу частину штрафу в розмірі 13,4 млн. євро.