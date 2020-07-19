Роналду визнано найбільш популярним спортсменом світу - ESPN
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Відомий американський телеканал ESPN оголосив кращу сотню найпопулярніших спортсменів планети, інформує УНН з посиланням на сайт "ESPN".
Першу трійку сформували два футболісти та баскетболіст: нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду посів перший рядок, за ним розмістився Леброн Джеймс із "Лос-Анджелес Лейкерс", а третій – Ліонель Мессі ("Барселона").
Примітно, що 5-та сходинка дісталася бійцю без правил Конору Макгрегору, який випередив тенісиста Роджера Федерера. Четвертим опинився форвард ФК "ПСЖ" Неймар.
Зауважимо, що єдиним з боксерів в першій сотні став Деонтей Вайлдер (34).
Як писав УНН, Роналду відзначився голом у рекордному матчі для Буффона.