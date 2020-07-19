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Роналду визнано найбільш популярним спортсменом світу - ESPN

Роналду визнано найбільш популярним спортсменом світу - ESPN

Київ • УНН

 • 11128 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Відомий американський телеканал ESPN оголосив кращу сотню найпопулярніших спортсменів планети, інформує УНН з посиланням на сайт "ESPN".

Першу трійку сформували два футболісти та баскетболіст: нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду посів перший рядок, за ним розмістився Леброн Джеймс із "Лос-Анджелес Лейкерс", а третій – Ліонель Мессі ("Барселона").

Примітно, що 5-та сходинка дісталася бійцю без правил Конору Макгрегору, який випередив тенісиста Роджера Федерера. Четвертим опинився форвард ФК "ПСЖ" Неймар.

Зауважимо, що єдиним з боксерів в першій сотні став Деонтей Вайлдер (34).

Як писав УНН, Роналду відзначився голом у рекордному матчі для Буффона.

Українські Національні Новини

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