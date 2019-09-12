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Роналду став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонатів Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Голеадор збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився черговим, новим рекордом, повідомляє УНН з посиланням на Goal.

Завдяки оформленому покеру у грі з Литвою, представник "Ювентуса" вже забив 25 м'ячів в історії відбіркових раундів чемпіонатів Європи. Таким чином, йому вдалося обігнати минулого власника досягнення – Роббі Кіна із Ірландії (23).

Примітно, що Роналду також належить звання кращого бомбардира європейських збірних в історії – 93 голи проти 84 у Ференца Пушкаша.

Додамо, що Роналду забивав в 61 матчі за збірну, і в 51 з них Португалія святкувала перемогу.

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