Роналду став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонатів Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Голеадор збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився черговим, новим рекордом, повідомляє УНН з посиланням на Goal.
Завдяки оформленому покеру у грі з Литвою, представник "Ювентуса" вже забив 25 м'ячів в історії відбіркових раундів чемпіонатів Європи. Таким чином, йому вдалося обігнати минулого власника досягнення – Роббі Кіна із Ірландії (23).
Примітно, що Роналду також належить звання кращого бомбардира європейських збірних в історії – 93 голи проти 84 у Ференца Пушкаша.
Додамо, що Роналду забивав в 61 матчі за збірну, і в 51 з них Португалія святкувала перемогу.