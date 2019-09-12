Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Голеадор сборной Португалии Криштиану Роналду отметился очередным, новым рекордом, сообщает УНН со ссылкой на Goal.
Благодаря оформленном покера в игре с Литвой, представитель "Ювентуса" уже забил 25 мячей в истории отборочных раундов чемпионатов Европы. Таким образом, ему удалось обогнать прошлого владельца достижения - Робби Кина с Ирландии (23).
Примечательно, что Роналду также принадлежит звание лучшего бомбардира европейских сборных в истории - 93 гола против 84 у Ференца Пушкаша.
Добавим, что Роналду забивал в 61 матче за сборную, и в 51 из них Португалия праздновала победу.