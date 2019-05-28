Роналду покинув "Реал" не через податковий скандал – президент ФК

Президент уточнив, що Роналду покинув команду не через покарання за податкові порушення, за які він отримав умовний термін.

"Думаю, він уже дав зрозуміти, що хотів отримати нові виклики. За дев'ять років в "Реалі" він ніколи не створював ніяких проблем. Ніколи не спізнювався. Думаю, що він кращий гравець, якого я підписав для "Реала". У мене завжди були прекрасні відносини з ним. у мене ніколи не було проблем з ним навіть з приводу грошей. Ми ніколи не обговорювали його борг з податків. Чи спілкувався я з ним після переходу в "Ювентус"? Я не обговорюю такі особисті питання", - сказав Перес.

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Раніше ЗМІ писали про те, що "Реал" відмовився допомогти Роналду виплатити штраф податковим органам Іспанії, що нібито і стало причиною його відходу.

Нагадаємо, за несплату податків суд Іспанії засудив Кріштіану Роналду до двох років умовного ув'язнення і 18 млн євро штрафу. За даними іспанської податкової служби, футболіст ухилявся від оподаткування в період з 2011 по 2014 роки.

Також нагадаємо, що екс-гравець столичного клубу "Динамо" Джермейн Ленс зажадав від ФК сплатити податки з його заробітної плати в розмірі понад 3 млн грн. Відповідне звернення він подав до Палати з вирішення суперечок ФІФА. Більш того, нідерландець також звинуватив "Динамо" у невиплаті йому близько 8 млн грн зарплати. І ця вимога гравця було задоволено ФІФА.

В цілому, ФК "Динамо" вже не перший раз звинувачують в ухилянні від сплати податків.

За даними Андрія Павловського, завдяки офшорним схемам фінансування, за 5 років клуб міг недоплатити до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн.