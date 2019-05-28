Роналду покинул "Реал" не из-за налогового скандала – президент ФК

Президент уточнил, что Роналду покинул команду не из-за наказания за налоговые нарушения, за которые он получил условный срок.

"Думаю, он уже дал понять, что хотел получить новые вызовы. За девять лет в "Реале" он никогда не создавал никаких проблем. Никогда не опаздывал. Думаю, что он лучший игрок, которого я подписал для "Реала". У меня всегда были прекрасные отношения с ним. У меня никогда не было проблем с ним даже по поводу денег. Мы никогда не обсуждали его долг по налогам. Общался ли я с ним после перехода в "Ювентус"? Я не обсуждаю такие личные вопросы", - сказал Перес.

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Ранее СМИ писали о том, что "Реал" отказался помочь Роналду выплатить штраф налоговым органам Испании, что якобы и стало причиной его ухода.

Напомним, за неуплату налогов суд Испании приговорил Криштиану Роналду к двум годам условного заключения и 18 млн евро штрафа. По данным испанской налоговой службы, футболист уклонялся от налогообложения в период с 2011 по 2014 годы.

Также напомним, что экс-игрок столичного клуба "Динамо" Джермейн Ленс потребовал от ФК уплатить налоги с его заработной платы в размере более 3 млн грн. Соответствующее обращение он подал в Палату по решению споров ФИФА. Более того, нидерландец также обвинил "Динамо" в невыплате ему порядка 8 млн грн зарплаты. И это требование игрока было удовлетворено ФИФА.

В целом, ФК "Динамо" уже не первый раз обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

По данным Андрея Павловского, благодаря оффшорным схемам финансирования, за 5 лет клуб мог недоплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.