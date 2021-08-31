Роналду підписав дворічний контракт з "Манчестер Юнайтед"

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“Манчестер Юнайтед — клуб, який завжди займав особливе місце в моєму серці, і я був вражений усіма повідомленнями, які я отримав з моменту оголошення в п’ятницю. Я не можу дочекатися, щоб зіграти на „Олд Траффорд“ перед повним стадіоном і знову побачити всіх уболівальників. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до команди після міжнародних ігор і сподіваюся, що у нас попереду дуже успішний сезон”, — заявив Кріштіану Роналду.

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Сума трансферу Кріштіану в “Манчестер Юнайтед” становила 15 мільйонів євро. Окрім того, при досягненні конкретних спортивних цілей “червоних дияволів” і вдалому виступі форварда туринці можуть отримати бонуси обсягом 8 мільйонів євро.