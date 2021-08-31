Роналду подписал двухлетний контракт с "Манчестер Юнайтед"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подписал двухлетний контракт с английским футбольным клубом “Манчестер Юнайтед”. Об этом говорится в сообщении клуба, передает УНН.
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“Манчестер Юнайтед — клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был поражен всеми сообщениями, которые я получил с момента объявления в пятницу. Я не могу дождаться, чтобы сыграть на „Олд Траффорд“ перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон”, — заявил Криштиану Роналду.
Напомним
Сумма трансфера Криштиану в “Манчестер Юнайтед” составила 15 миллионов евро. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей “красных дьяволов” и удачном выступлении форварда туринцы могут получить бонусы объемом 8 миллионов евро.