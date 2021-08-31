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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 104206 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 119146 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 123075 просмотра

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2 марта, 18:35 • 180255 просмотра

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2 марта, 17:53 • 136946 просмотра

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2 марта, 17:42 • 129822 просмотра

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Роналду подписал двухлетний контракт с "Манчестер Юнайтед"

Роналду подписал двухлетний контракт с "Манчестер Юнайтед"

Киев  •  УНН

 • 20783 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подписал двухлетний контракт с английским футбольным клубом “Манчестер Юнайтед”. Об этом говорится в сообщении клуба, передает УНН.

Цитата

“Манчестер Юнайтед — клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был поражен всеми сообщениями, которые я получил с момента объявления в пятницу. Я не могу дождаться, чтобы сыграть на „Олд Траффорд“ перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон”, — заявил Криштиану Роналду.

Напомним

Сумма трансфера Криштиану в “Манчестер Юнайтед” составила 15 миллионов евро. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей “красных дьяволов” и удачном выступлении форварда туринцы могут получить бонусы объемом 8 миллионов евро.

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