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Роналду чекає пропозиції від клубу з Ліги чемпіонів - ЗМІ

Роналду чекає пропозиції від клубу з Ліги чемпіонів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1147955 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду після того, як пішов з "Манчестер Юнайтед", очікує на пропозиції від топових європейських команд, повідомляє відомий футбольний журналіст Ніколо Скіра у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Кріштіану Роналду хоче дочекатися пропозиції від європейських клубів, які грають у Лізі чемпіонів, перш ніж прийняти щедру пропозицію Саудівської Аравії (200 мільйонів євро на 30 місяців). Гроші зараз не ціль. Хорхе Мендес намагається знайти рішення у Європі", - зазначив Скіра.

Деталі

Тим часом Daily Mail пише, що Кріштіану Роналду відкинув амбітну пропозицію від А-Ліги і відмовився від переїзду до Австралії. Глава А-Ліги Денні Таунсенд підтвердив, що 37-річний гравець відхилив їхню пропозицію.

37-річний Роналду шукає новий клуб після взаємної згоди розлучитися з "Манчестер Юнайтед" після вибухового інтерв'ю з Пірсом Морганом на TalkTV минулого місяця.

Так, португальська суперзірка обмірковує свій наступний крок у кар'єрі. Роналду тісно пов’язували з вигідним переходом на Близький Схід: за повідомленнями, саудівський клуб "Аль-Наср" зробив пропозицію.

Проте колишня зірка мадридського "Реала" та "Ювентуса" спростувала ці чутки після перемоги Португалії з рахунком 6:1 над Швейцарією у вівторок увечері. "Ні, це неправда, неправда", - сказав він.

Повідомляється, що пропозиція "Аль Насра" була розрахована на два з половиною до літа 2025 року.

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