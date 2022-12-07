Роналду ждет предложения от клуба из Лиги чемпионов - СМИ

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"Криштиану Роналду хочет дождаться предложения от европейских клубов, играющих в Лиге чемпионов, прежде чем принять щедрое предложение Саудовской Аравии (200 миллионов евро на 30 месяцев). Деньги сейчас не цель. Хорхе Мендес пытается найти решение в Европе", - отметил Скира.

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Тем временем Daily Mail пишет, что Криштиану Роналду отверг амбициозное предложение от А-Лиги и отказался от переезда в Австралию. Глава А-Лиги Дэнни Таунсенд подтвердил, что 37-летний игрок отклонил их предложение.

37-летний Роналду ищет новый клуб после взаимного согласия расстаться с "Манчестер Юнайтед" после взрывного интервью с Пирсом Морганом на TalkTV в прошлом месяце.

Так, португальская суперзвезда обдумывает свой следующий шаг в карьере. Роналду тесно связывали с выгодным переходом на Ближний Восток: по сообщениям, саудовский клуб "Аль-Наср" сделал предложение.

Однако бывшая звезда мадридского "Реала" и "Ювентуса" опровергла эти слухи после победы Португалии со счетом 6:1 над Швейцарией во вторник вечером. "Нет, это неправда, неправда", – сказал он.

Сообщается, что предложение "Аль Насра" было рассчитано на два с половиной до лета 2025 года.