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"Рома" завдала "Челсі" першої поразки в нинішній ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Видавши успішну серію на домашній арені, в груповій стадії Ліги чемпіонів (4-й тур) "Челсі" програв на виїзді в Римі місцевій "Ромі", повідомляє УНН з посиланням на сайт лондонців.

Матч почався без розкачки з гола господарів, яким знадобилося на це трохи більше 30 секунд. Коларов з глибини з флангу закинув м'яч на лінію штрафного на голову Джеко, який потилицею скинув снаряд собі за спину. Далі Ель-Шаараві могутнім ударом з розбігу вколотив "снаряд" у сітку воріт Куртуа.

На 35-й хвилині Луїс незрозумілим чином подарував м'яч Джеко в центральному колі. Той протягнув м'яч майже до штрафної гостей і відпасував правіше на Ель-Шаараві, який в дотик пробив низом. Куртуа ногами відбив непростий удар.

За хвилину перевага господарів подвоїлася. Наінгголан від центральної лінії на лівому фланзі закинув м'яч на лінію штрафного "синіх", де Рюдігер незрозуміло чому пропустив м'яч до своїх воріт, та смутив тим самим і Аспілікуету, і Куртуа. Ель-Шаараві спокійно вискочив на м'яч і проштовхнув його повз бельгійського голкіпера "Челсі".

На 63-й хвилині Коларов у центральній лінії перехопив неакуратний пас Фабрегаса, зробив кілька кроків вперед і віддав м'яч далі на Перотті. Той одним рухом пішов від Педро, наблизився до лінії штрафного і потужним ударом низом під ближню штангу залишив не при справах Куртуа, встановивши остаточний результат – 3:0.

Примітно, що сотий поєдинок в Лізі чемпіонів провів гравець "Челсі" Фабрегас.

Варто відзначити, що "Рома" захопила лідерство у квартеті С – 8 очок. На один пункт відстає "Челсі".

Нагадаємо, два клуби достроково вийшли в плей-оф Ліги чемпіонів.

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