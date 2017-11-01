"Рома" нанесла "Челси" первое поражение в нынешней ЛЧ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31166 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98229 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150444 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114106 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114984 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111619 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106865 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103404 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152120 просмотра

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"Рома" нанесла "Челси" первое поражение в нынешней ЛЧ

"Рома" нанесла "Челси" первое поражение в нынешней ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 8608 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Выдав успешную серию на домашней арене, в групповой стадии Лиги чемпионов (4-й тур) "Челси" проиграл на выезде в Риме местной "Роме", сообщает УНН со ссылкой на сайт лондонцев.

Матч начался без раскачки с гола хозяев, которым понадобилось на это чуть больше 30 секунд. Коларов из глубины с фланга забросил мяч на линию штрафной на голову Джеко, который затылком скинул снаряд себе за спину. Далее Эль-Шаарави мощным ударом с разбега вколотил “снаряд” в сетку ворот Куртуа.

На 35-й минуте Давид Луис непонятным образом подарил мяч Джеко в центральном круге. Тот протянул мяч почти до штрафной гостей и отпасовал правее на Эль-Шаарави, который в касание пробил низом. Куртуа ногами отразил непростой удар.

Через минуту преимущество хозяев удвоилось. Наингголан от центральной линии на левом фланге забросил мяч на линию штрафной “синих”, где Рюдигер непонятно почему пропустил мяч в свои ворота, и смутил тем самым и Аспиликуэта, и Куртуа. Эль-Шаарави спокойно выскочил на мяч и протолкнул его мимо бельгийского голкипера “Челси”.

На 63-й минуте Коларов в центральной линии перехватил неаккуратный пас Фабрегаса, сделал несколько шагов вперед и отдал мяч дальше на Перотти. Тот одним движением ушел от Педро, приблизился к линии штрафной и мощным ударом низом под ближнюю штангу оставил не у дел Куртуа, установив окончательный результат — 3:0.

Примечательно, что сотый поединок в Лиге чемпионов провел игрок “Челси” Фабрегас.

Стоит отметить, что “Рома” захватила лидерство в квартете C — 8 очков. На один пункт отстает “Челси”.

Напомним, два клуба досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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