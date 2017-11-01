"Рома" нанесла "Челси" первое поражение в нынешней ЛЧ

Матч начался без раскачки с гола хозяев, которым понадобилось на это чуть больше 30 секунд. Коларов из глубины с фланга забросил мяч на линию штрафной на голову Джеко, который затылком скинул снаряд себе за спину. Далее Эль-Шаарави мощным ударом с разбега вколотил “снаряд” в сетку ворот Куртуа.

На 35-й минуте Давид Луис непонятным образом подарил мяч Джеко в центральном круге. Тот протянул мяч почти до штрафной гостей и отпасовал правее на Эль-Шаарави, который в касание пробил низом. Куртуа ногами отразил непростой удар.

Через минуту преимущество хозяев удвоилось. Наингголан от центральной линии на левом фланге забросил мяч на линию штрафной “синих”, где Рюдигер непонятно почему пропустил мяч в свои ворота, и смутил тем самым и Аспиликуэта, и Куртуа. Эль-Шаарави спокойно выскочил на мяч и протолкнул его мимо бельгийского голкипера “Челси”.

На 63-й минуте Коларов в центральной линии перехватил неаккуратный пас Фабрегаса, сделал несколько шагов вперед и отдал мяч дальше на Перотти. Тот одним движением ушел от Педро, приблизился к линии штрафной и мощным ударом низом под ближнюю штангу оставил не у дел Куртуа, установив окончательный результат — 3:0.

Примечательно, что сотый поединок в Лиге чемпионов провел игрок “Челси” Фабрегас.

Стоит отметить, что “Рома” захватила лидерство в квартете C — 8 очков. На один пункт отстает “Челси”.

Напомним, два клуба досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.