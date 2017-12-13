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Родина з Ужгорода подарувала місту 15-метрову новорічну ялинку з власного подвір’я

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Головна ялинка міста Ужгород стала подарунком від родини місцевих мешканців, які виростили 15-метрове дерево у себе на подвір’ї. Про це УНН повідомили у прес-службі Ужгородської міської ради.

“З пропозицією подарувати новорічне дерево місту звернулася родина ужгородців. Ялинка висотою близько 15 метрів виросла на одному з приватних подвір’їв на вулиці Панькевича. Силами комунальників дерево спиляли і доставили на площу Театральну, де сьогодні новорічну красуню вже почали прикрашати іграшками”, — розповіла кореспонденту УНН речниця Ужгородської міської ради Алла Кохан.

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Цьогоріч головну ялинку міста Ужгород прикрасять 400-ма минулорічними кульками та додатково закупленими 150-ма червоними іграшками. Щоб додати яскравості, крім звичайних гірлянд, для оздоблення ялинки використають також нову ілюмінацію. Враховуючи, що минулого року з ужгородської ялинки вкрали частину іграшок, цього року прикраси висітимуть на дереві на висоті від 170 сантиметрів.

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Водночас, на площі Народній сьогодні почали встановлювати головну обласну ялинку Закарпаття. Цього року 18-метрова ялинка віком 70 років приїхала з села Лазещина (Лопушанське лісництво), що на Рахівщині. Оздоблюватимуть ялинку перед Закарпатською ОДА кілометр гірлянд та півтисячі прикрас.

Обидві ялинки урочисто відкриють 19 грудня на День Святого Миколая. Тоді ж Ужгородом пройде традиційний парад Миколайчиків.

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