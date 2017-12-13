Семья из Ужгорода подарила городу 15-метровую новогоднюю елку из собственного двора

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 18033 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101176 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103111 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103364 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117835 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103683 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106087 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112807 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117259 просмотра

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Семья из Ужгорода подарила городу 15-метровую новогоднюю елку из собственного двора

Семья из Ужгорода подарила городу 15-метровую новогоднюю елку из собственного двора

Киев  •  УНН

 • 13959 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Главная елка города Ужгород стала подарком от семьи местных жителей, которые вырастили 15-метровое дерево у себя во дворе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Ужгородского городского совета.

"С предложением подарить новогоднее дерево городу обратилась семья ужгородцев. Елка высотой около 15 метров выросла на одном из частных дворов на улице Панькевича. Силами коммунальщиков дерево спилили и доставили на площадь Театральную, где сегодня новогоднюю красавицу уже начали украшать игрушками", - рассказала корреспонденту УНН пресс-секретарь Ужгородского городского совета Алла Кохан.

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В этом году главную елку города Ужгород украсят 400-ма прошлогодними шариками и дополнительно закупленными 150-ю красными игрушками. Чтобы добавить яркости, кроме обычных гирлянд, для отделки елки используют также новую иллюминацию. Учитывая, что в прошлом году с ужгородской елки украли часть игрушек, в этом году украшения будут висеть на дереве на высоте от 170 сантиметров.

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В то же время, на площади Народной сегодня начали устанавливать главную областную елку Закарпатья. В этом году 18-метровая елка в возрасте 70 лет приехала из села Лазещина (Лопушанское лесничество), что на Раховщине. Украсят елку перед Закарпатской ОГА километр гирлянд и полтысячи украшений.

Обе елки торжественно откроют 19 декабря на День Святого Николая. Тогда же Ужгородом пройдет традиционный парад Николайчиков.

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