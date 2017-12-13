Семья из Ужгорода подарила городу 15-метровую новогоднюю елку из собственного двора
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Главная елка города Ужгород стала подарком от семьи местных жителей, которые вырастили 15-метровое дерево у себя во дворе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Ужгородского городского совета.
"С предложением подарить новогоднее дерево городу обратилась семья ужгородцев. Елка высотой около 15 метров выросла на одном из частных дворов на улице Панькевича. Силами коммунальщиков дерево спилили и доставили на площадь Театральную, где сегодня новогоднюю красавицу уже начали украшать игрушками", - рассказала корреспонденту УНН пресс-секретарь Ужгородского городского совета Алла Кохан.
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В этом году главную елку города Ужгород украсят 400-ма прошлогодними шариками и дополнительно закупленными 150-ю красными игрушками. Чтобы добавить яркости, кроме обычных гирлянд, для отделки елки используют также новую иллюминацию. Учитывая, что в прошлом году с ужгородской елки украли часть игрушек, в этом году украшения будут висеть на дереве на высоте от 170 сантиметров.
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В то же время, на площади Народной сегодня начали устанавливать главную областную елку Закарпатья. В этом году 18-метровая елка в возрасте 70 лет приехала из села Лазещина (Лопушанское лесничество), что на Раховщине. Украсят елку перед Закарпатской ОГА километр гирлянд и полтысячи украшений.
Обе елки торжественно откроют 19 декабря на День Святого Николая. Тогда же Ужгородом пройдет традиционный парад Николайчиков.