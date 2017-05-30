Родина в Луцьку отруїлася солодощами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Родину з семи осіб госпіталізували в інфекційне відділення обласної лікарні Луцька з ознаками отруєння, серед постраждалих троє дітей. Про це УНН повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги.
Люди скаржилися на підвищення температури, нудоту та головний біль.
Родина розповіла, що напередодні увечері вживали солодощі, які придбали в супермаркеті.
Як повідомляв УНН, у столиці зареєстрували два випадки захворювання на ботулізм і один летальний випадок унаслідок хвороби.