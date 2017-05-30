Семья в Луцке отравилась сладостями

Люди жаловались на повышение температуры, тошноту и головную боль.

Семья рассказала, что накануне вечером употребляли сладости, которые приобрели в супермаркете.

Как сообщал УНН, в столице зарегистрировали два случая заболевания ботулизмом и один летальный случай вследствие болезни.