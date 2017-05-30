Семья в Луцке отравилась сладостями
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Семью из семи человек госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы Луцка с признаками отравления, среди пострадавших трое детей. Об этом УНН сообщили в Волынском областном центре экстренной медицинской помощи.
Люди жаловались на повышение температуры, тошноту и головную боль.
Семья рассказала, что накануне вечером употребляли сладости, которые приобрели в супермаркете.
Как сообщал УНН, в столице зарегистрировали два случая заболевания ботулизмом и один летальный случай вследствие болезни.