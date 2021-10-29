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Родина мера Харкова Терехова і його партнери вивели з Укрексімбанку майже 1 млрд грн: правоохоронці взялися за розслідування

Київ • УНН

 • 74419 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов, його родичі та партнери стали фігурантами кримінального провадження за фактом розкрадання коштів державного “Укрексімбанку”, повідомляє УНН.

Родина мера Харкова Терехова і його партнери вивели з Укрексімбанку майже 1 млрд грн: правоохоронці взялися за розслідування

Деталі

Із наявних у редакції матеріалів вбачається, що група осіб у складі братів Владислава та Олександра Протасів, службових осіб ТОВ “Стоунхарт”, ТОВ “Шантая”, ТОВ “Фрі рум”, ТОВ “Торговий дім Форвард”, ТОВ “Харків Надра”, а також родичів нинішнього тимчасового мера Харкова Ігора Терехова — його колишньої дружини та матері — заволоділи коштами державного “Укрексімбанку” у розмірі майже 1 млрд грн.

Схема заволодіння коштами була класична. Вказані особи взяли кредит у державному банку під заставу нерухомого майна, а потім це майно вивели в офшори, залишивши державу і без грошей, і без заставної нерухомості. І відбувалось це не десятки років тому, а буквально зараз — впродовж 2019-2021 років, коли Терехов вже займав відповідальні посади в мерії Харкова.

“Укрексімбанк” звернувся до правоохоронців із заявою про злочин, в якій вимагає притягнути до відповідальності вказаних осіб. За заявою державного банку було відкрито кримінальне провадження, яке розслідує наразі Головне управління Національної поліції в Харківській області за ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У рамках провадження також вирішується питання накладення арешту на нерухоме майно, яке було у заставі банку. Мова про майже 100 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості у Харкові.

Крім того, за заявою “Укрексімбанку” відкрито ще одне кримінальне провадження за статею 209 Кримінального кодексу України — відмивання незаконно отриманих коштів (кредит банку) та виведення іпотечного майна з-під застави банку.

Українські Національні Новини

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