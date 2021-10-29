Родина мера Харкова Терехова і його партнери вивели з Укрексімбанку майже 1 млрд грн: правоохоронці взялися за розслідування

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Із наявних у редакції матеріалів вбачається, що група осіб у складі братів Владислава та Олександра Протасів, службових осіб ТОВ “Стоунхарт”, ТОВ “Шантая”, ТОВ “Фрі рум”, ТОВ “Торговий дім Форвард”, ТОВ “Харків Надра”, а також родичів нинішнього тимчасового мера Харкова Ігора Терехова — його колишньої дружини та матері — заволоділи коштами державного “Укрексімбанку” у розмірі майже 1 млрд грн.

Схема заволодіння коштами була класична. Вказані особи взяли кредит у державному банку під заставу нерухомого майна, а потім це майно вивели в офшори, залишивши державу і без грошей, і без заставної нерухомості. І відбувалось це не десятки років тому, а буквально зараз — впродовж 2019-2021 років, коли Терехов вже займав відповідальні посади в мерії Харкова.

“Укрексімбанк” звернувся до правоохоронців із заявою про злочин, в якій вимагає притягнути до відповідальності вказаних осіб. За заявою державного банку було відкрито кримінальне провадження, яке розслідує наразі Головне управління Національної поліції в Харківській області за ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У рамках провадження також вирішується питання накладення арешту на нерухоме майно, яке було у заставі банку. Мова про майже 100 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості у Харкові.

Крім того, за заявою “Укрексімбанку” відкрито ще одне кримінальне провадження за статею 209 Кримінального кодексу України — відмивання незаконно отриманих коштів (кредит банку) та виведення іпотечного майна з-під застави банку.