Семья мэра Харькова Терехова и его партнеры вывели из Укрэксимбанка почти 1 млрд грн: правоохранители взялись за расследование

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Из имеющихся в редакции материалов усматривается, что группа лиц в составе братьев Владислава и Александра Протасов, должностных лиц ООО "Стоунхарт", ООО "Шантая", ООО "Фри рум", ООО "Торговый дом Форвард", ООО "Харьков Надра", а также родственников нынешнего временного мэра Харькова Игоря Терехова – его бывшей жены и матери – завладели средствами государственного Укрэксимбанка в размере почти 1 млрд грн.

Схема завладения средствами была классическая. Указанные лица взяли кредит в государственном банке под залог недвижимого имущества, а затем это имущество вывели в оффшоры, оставив государство и без денег, и без залоговой недвижимости. И происходило это не десятки лет назад, а буквально сейчас – на протяжении 2019-2021 годов, когда Терехов уже занимал ответственные должности в мэрии Харькова.

"Укрэксимбанк" обратился к стражам порядка с заявлением о преступлении, в котором требует привлечь к ответственности указанных лиц. По заявлению государственного банка было открыто уголовное производство, которое расследует сейчас Главное управление Национальной полиции в Харьковской области по ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В рамках производства также решается вопрос наложения ареста на недвижимое имущество, находящееся в залоге банка. Речь идет о почти 100 тысячах квадратных метров коммерческой недвижимости в Харькове.

Кроме того, по заявлению Укрэксимбанка открыто еще одно уголовное производство по статье 209 Уголовного кодекса Украины — отмывание незаконно полученных средств (кредит банка) и выведение ипотечного имущества из-под залога банка.