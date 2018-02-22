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Родичу нардепа незаконно передали 8 га берегів Канівського водосховища

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Прокуратура Київської області вимагає повернути державі з незаконного володіння близького родича одного з народних депутатів України 8 га земель водного фонду на території Козинської селищної ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Як йдеться у повідомленні, Обухівська районна державна адміністрація у 2009 році передала у приватну власність громадян для ведення особистого селянського господарства земельні ділянки загальною площею 8 га з числа земель водного фонду.

Зокрема, це стосується прибережної захисної смуги Канівського водосховища в адміністративних межах Козинської селищної ради Обухівського району. Згідно Закону до земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать землі водного фонду.

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“В подальшому через низку цивільно-правових угод вказані землі набуто у власність близьким родичем народного депутата України та в подальшому внесено їх до статутного фонду товариства.

З метою відновлення становища, яке існувало до порушення права власності українського народу на землю та водні ресурси, прокуратурою Київської області до господарського суду Київської області пред’явлено позов про визнання недійсними розпоряджень та витребування на користь держави 8 га земель водного фонду”, – інформує прокуратура.

Нагадаємо, співробітники СБУ спільно з прокуратурою Донецької області викрили оборудку посадовців із земельними ділянками на узбережжі Азовського моря.

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